24 Kasım koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 161 kişi daha artarak toplamda 12 bin 672'ye, hasta sayısı da 7 bin 381 artarak 460 bin 916'ya yükseldi.

Türkiye, Temmuz sonundan bu yana koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilerin oluşturduğu günlük vaka sayısını değil, semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor.

Bu kritere göre bile bugün itibarıyla pandemi başlangıcından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1331277086913392640

Yeni kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım'da koronavirüse dair yeni önlemler açıkladı.

Tedbirler kapsamında hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak, ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.