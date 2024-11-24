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24 Kasım ne günü? 24 Kasım'ın anlam ve önemi nedir? Tarihte 24 Kasım

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.11.2024 16:55
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Özel günler, toplumdaki ortak değerlerin hatırlanması ve bu değerlerin canlı tutulması açısından önemli bir yere sahiptir. 24 Kasım gibi günler sadece bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık yaratma ve onurlandırma amacı güder. Peki 24 Kasım ne günü, 24 Kasım'ın anlam ve önemi nedir?

24 Kasım ne günü? 24 Kasım'ın anlam ve önemi nedir? Tarihte 24 Kasım

Öğretmenler, bireylerin oluşturduğu toplumların gelişiminde ve değişmesinde oldukça büyük bir role sahiptir. Dolayısıyla öğretmenler sadece “bilgi aktaran” ya da “ders anlatan” bir meslek grubu olarak görülmemelidir. Öğretmenlik mesleğinin özünü anlamak bu açıdan oldukça önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerin hayatlarında yol gösteren, onlara ilham veren ve geleceğini şekillendiren birer yapı taşıdır. Bu noktada, Öğretmenler Günü gibi özel günler, öğretmenlerin topluma sunduğu katkılarını takdir etmek ve hatırlamak adına değerli bir vesiledir.

24 Kasım ne günü?

Ülkemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım, öğretmenlerin eğitime ve topluma yaptığı katkıları hatırlamak ve onlara duyulan minneti ifade etmek için oldukça önemlidir. Öğretmenler Günü, öğretmenlerin emeklerini ve toplumun geleceğini şekillendirme sürecindeki önemli rollerini onurlandırmak amacıyla tüm ülkede coşkulu etkinliklerle kutlanır.

24 Kasım hem devlet düzeyindeki resmi törenlerde hem de okullarda ve sınıflarda öğrencilerin katılımıyla anlamlı programlarla kutlanır. Bu gün, öğrencilerin öğretmenlerine duyduğu minnettarlığı ifade ettiği, şiirler okuduğu, duygusal konuşmaların yapıldığı bir gündür. Aynı zamanda Öğretmenler Günü, diğer özel günlerde olduğu gibi toplumdaki ilişkileri pekiştiren özel bir gün olarak öne çıkar.

Öğretmenler Günü tarihçesi

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleği yapan kişileri onurlandırmak ve eğitimin önemine dikkat çekmek için düzenlenen bir kutlama günüdür. Dünya genelindeki birçok ülkede UNESCO’nun tavsiyesiyle her yıl 5 Ekim, Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de ise farklı bir tarih olan 24 Kasım’da kutlanır. Bu tarih, 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği unvanını aldığı gün ile ilişkilendirilir. Bu unvan, 11 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiştir ve Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin 24 Kasım’da yayımlanmasıyla resmileşmiştir.

Ardından 1981 yılında, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. 24 Kasım 1981 yılından itibaren Türkiye’de 24 Kasım, öğretmenlerin topluma katkılarının takdir edildiği ve eğitime verdikleri emeklerin onurlandırıldığı bir gün olarak kutlanmaktadır.

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Öğretmenler Günü 24 kasım öğretmenler günü
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