Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "İnanıyorum ki geleceğe dair yeşerecek her umudun ışığı, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyi, ülkemizin geleceği, insani değerleri ve insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, vatan sevgisiyle bezenmiş yüce ideallerini asla kaybetmeyen, çağın getirdiği yeniliklere ve gelişmelere daima açık olan öğretmenlerimiz sayesinde çok daha aydınlık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir milletin çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinin ancak eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet eşiğini öğretmenlerin gayretiyle bilimin ışığında yakalayacağını bildiren Uzunkaya, şu ifadelere yer verdi:

"İnanıyorum ki geleceğe dair yeşerecek her umudun ışığı, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyi, ülkemizin geleceği, insani değerleri ve insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, vatan sevgisiyle bezenmiş yüce ideallerini asla kaybetmeyen, çağın getirdiği yeniliklere ve gelişmelere daima açık olan öğretmenlerimiz sayesinde çok daha aydınlık olacaktır."

"24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Uzunkaya, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden, görevi başındayken şehit olan tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

