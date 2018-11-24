Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı. Bursa'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yurdun en ücra köşelerinde her iklim ve coğrafyada, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle sürdüren öğretmenlerin, her türlü övgü ve takdire layık olduğunu belirtti. Öğretmenlere seslenen Dülger, şöyle konuştu: "Sizler bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz. Öyle ki kadim medeniyetimizde öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar kıymetli ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi düstur edinmiş bir milletin mensupları olarak bu duyguları ana ocağından hemen sonra sizlerin sayesinde eğitim yuvalarında edindik."

Programda daha sonra, şehit öğretmen yakınları ve emekli öğretmenlere plaket takdim edildi ve göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti. - Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Hacı Süleyman Çakır Anadolu Kız Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, müzik öğretmenlerinden oluşan koro, Öğretmen Marşı'nı ve türküleri seslendirdi. Etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, "öğretmenlik arası anıları" yarışmasında dereceye giren öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. Vali Özdemir Çakacak ve İl Milli Eğitim Müdürü Özen ile diğer ilgililerin katıldığı program, emekliye ayrılan öğretmenlere "hizmet şeref" belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - Kütahya Kütahya'da, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin ve öğretmenlerin geleceği inşa ettiğini söyledi.

Türk milli eğitiminin kendine özgü, milli değerlere bağlı bir sistem olduğunu dile getiren Toraman, şunları kaydetti: "Zamana, ihtiyaçlara bağlı olarak bazı değişiklikler kaçınılmaz. Ama bu sistemimizin özünü, esasını değiştirmeden devam ettirmemiz gerekiyor. Esasında bizim sistemimiz örnek olacak bir sistem. Bu sistemin ana omurgasını, ana kurucusunu öğretmenlerimiz oluşturuyor. Öğretmenlik hakikaten hangi seviyede öğrenci yetiştirirse yetiştirsin çok kıymetli bir meslek." İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de bütün meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı. Konuşmaların ardından, şehit edilen öğretmenler, öğrencilerce hazırlanan drama ile anıldı. Emekli olan öğretmenler ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere plaket takdim edilen program, yeni öğretmenlerin yemin etmesi ve öğrencilerin darama gösterisiyle sona erdi. - Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından tören, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.