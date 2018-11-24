24 Kasım Öğretmenler Günü

Öğretmenlerin şevklerini yitirmeden, irfan ateşinden uzak durmaması gerektiğini belirten Güneş, "Baharı olmayan uluslar karanlıklara mahkum kalacak. Öğretmenlik, bir bahar güneşi gibidir. Öğretmen can verir bir topluma." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, konuşmasında, öğretmenlerin irfan ateşinin olduğunu ve ateşin canlanması için öğretmenler olarak odun attıklarını söyledi.

İki emekli öğretmene Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik tarafından üstün hizmet belgesi verilen programda, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vekili Zihni Yıldızhan ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın tarafından verildi.

İnsanın eğitimini ilk olarak aileden aldığını fakat toplumdaki yerinin belirlenmesinde temel esasın öğretmen olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Öğretmenler bize verdikleri bilgilerle hayatı anlamamızı sağlarlar. Olaylara bakış açımızı değiştirirler, sosyal yaşantımızda büyük ölçüde rol oynarlar hatta kişiliğimizin oluşmasında çok büyük paya sahiplerdir. Bütün bunlara bakarak öğretmenin toplumdaki değerinin ve yerinin çok önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Sonuçta her yetişen nesil öğretmenlerin yetiştirdiği nesildir."

Vali Atik'in eşi Fulya Atik de dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu kaydetti.

Bir ülkenin kalkınmasının ölçütü, öğretmenlere verdiği değerle ölçüldüğünü belirten Atik, "Hiçbir meslek grubu, öğretmenler kadar geleceğe tesir etme imkanına sahip değildir. Eğitim, toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aracı, öğretmenler ise, bu zorlu sürecin en önemli aktörleridir. Öğretmenlerimiz, büyük bir fedakarlıkla ve azimle, bilim ve kültür hazinesini vatanın tüm noktalarına taşıdılar ve tarihin vicdanı, onları Cumhuriyet modernleşmesinin öncüleri olarak taçlandırdı." ifadelerini kullandı.