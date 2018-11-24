24 Kasım Öğretmenler Günü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde Sanat Tarihi Öğretmeni olan Semra Acar, "50 yıl sonra bile sayın cumhurbaşkanımız gibi ahde vefalı öğrencilerim sayesinde onur ve itibar görüyorum." dedi. Sanat Tarihi Platformu üyeleri Asuman Korkmaz, Taner Aşık ve Selda Gölcü, Acar'ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette anılarını paylaşan Acar, İslam coğrafyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük sanatsal katkıları olduğunu, önemli onarımlar yapıldığını belirterek, "Orhun Abideleri'ne kadar gidiyor. Özbekistan, Kazakistan ve Mısır'da yapılan çalışmalara katkıları var. Dünyanın her yerinde yapılan işlere katkıları var." dedi. "Ama tabii bizim için en önemlisi kıblemiz olan Mescid-i Aksa Camisi, Şam Emeviye Camisi." diyen Acar, özellikle Selçuklu mimarisine öğrencilerinin ve Erdoğan'ın desteklerinin büyük olduğunu aktardı. Disiplinli, az not veren bir öğretmen olarak öğrencilerini, çok teşvik ettiğini, hepsinin de çok yüksek notlarla sınıflarını geçip üniversiteye girerek değerli mevki ve makamlara geldiğini anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız artık başkanımız, dünya çapında bir lider oldu, hamdolsun, Allah ondan razı olsun. O zaten lider doğmuş, hitabet onda, idarecilik onda. Bizim zamanımızda büyük olanaksızlıklarla okundu. Yetmişbeşer kişilik sınıflarda ders yapıyorduk. Yıl 1970. Drama İmam Hatip Lisesi talebelerimizin dörtte üçü yatılıydı. Devletimizin de imkanları kısıtlıydı. Bugün sayın cumhurbaşkanımızın şahsında yeni jenerasyon çok şanslı. Çünkü Milli Eğitime büyük katkılar sağladı. Allah razı olsun sayın başkanımız, cumhurbaşkanımız şahsında -ki kendisi sanata çok büyük önem veriyor- birçok yer hem revize oldu hem hakiki değerini bulmaya başladı. Eskiden hiç önemsenmiyordu. Cumhurbaşkanımız madem ki sanata bu kadar önem veriyor, bu sizler için, hepimiz için bir şans. Sizler de aynı yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlerseniz geleceğe çok büyük katkılarınız olur." Fotoğraf albümünden öğretmenlik yaptığı zamanlardan kareleri de misafirleriyle paylaşan Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğuştan gelen bir liderlik vasfı olduğunu ifade ederek, "Liderlik Allah'ın ona bahşettiği bir özellik." diye konuştu.