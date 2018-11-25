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24 Kasım Öğretmenler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 39 ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 bin 140 okula ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 39 ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 bin 140 okula ziyarette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile 3 bin 140 okula ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun öğretmen eşini ziyaret ettiği bildirildi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Vefa Karakurdu

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