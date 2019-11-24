HABER

24 Kasım Öğretmenler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

- Mersin

Mersin'de törenler, Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her insanın hayatında mutlaka izi olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin rol model olduğunu dile getiren Su, "Öğretmenlerimiz öğrencilerin hayatına dokunur, onları hayata kazandırır. Onların karakterini en güzel şekilde oluşturur." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da öğretmenlerin, eğitim sisteminin temel yapı taşları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Su, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti.

Çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, öğretmenler korosunun konseriyle sona erdi.

- Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Hatay Kültür Merkezi'nde devam etti.

Vali Rahmi Doğan, burada, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek mesleğin kutsallığını anlattı.

Törende öğrenciler şiirler okudu, emekli öğretmenlere başarı belgeleri verildi. Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.

- Osmaniye

Osmaniye'deki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildiHain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi
Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptıKalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İBB iptal edilen ihaleyi yeniden açtı

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rize'de 21 yayla evi soyuldu

Rize'de yaylacılara büyük şok

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.