- Amasya

Amasya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Vali Osman Varol'un da katıldığı törende, aday öğretmenlik dönemleri sona eren öğretmenler yemin etti, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgelesi verildi.

Vali Varol, yaptığı konuşmada, eğitimin devlet tarafından sunulan en önemli kamu görevi olduğunu, bu hizmeti sunan öğretmenlerin de en önemli kamu görevlisi olduğunu söyledi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise öğretmenler, kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler, Türk Kızılay Samsun Kan Merkezince Öğretmenevi önünde kurulan kan toplama merkezinde bağışta bulundu.

Bağışta bulunan öğretmenlerden Esra Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz '1 kan 3 can' sloganı ile bütün topluma can olmaya karar verdik. Öğretmenlerimiz sadece eğitim değil, aynı zamanda can veriyor insanlarımıza. İnşallah verdiğimiz kan hastalarımıza şifa olur." ifadelerini kullandı.