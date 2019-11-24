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24 Kasım Öğretmenler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 19:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, öğretmenlerle Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldiği öğretmenlerle, Florya'daki Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi.

Şentop, Öğretmenler Günü kapsamında farklı illerden gelen bir grup öğretmeni Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde kabul etti.

Öğretmenlerle yemek yiyen Şentop, törenin sonunda öğretmenlere hediye takdim etti.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Mustafa Şentop'a ilkokul yıllarına ait okul kayıt kütüğü belgesini armağan etti.

1935 yılında yapılan ve Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün konuklarını ağırladığı Atatürk Deniz Köşkü'nü öğretmenlerle gezen Şentop, daha sonra misafirleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Deniz Köşkü TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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