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24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 08:23 | Son Güncelleme

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Bu özel günde çocuklarımızda ve bizlerde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi tebrik edip onları hatırladığımızı gösterebiliriz. İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde herkes en güzel Öğretmenler Günü sözlerini araştırıyor. İşte bu özel günde çocuklarımızda ve bizlerde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi tebrik edip onları hatırladığımızı gösterecek en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

– Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

– Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

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