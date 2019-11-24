24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde herkes en güzel Öğretmenler Günü sözlerini araştırıyor. İşte bu özel günde çocuklarımızda ve bizlerde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi tebrik edip onları hatırladığımızı gösterecek en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…