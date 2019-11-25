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"24 Kasım Öğretmenler Günü" Kazakistan'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

"24 Kasım Öğretmenler Günü" Kazakistan'da kutlandı

NUR SULTAN (AA) - "24 Kasım Öğretmenler Günü" Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Eğitim Müşavirliğince Lev Gumilev Avrasya Üniversitesinde düzenlenen törene, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk kurumları temsilcileri, Türk diplomatlar ve üniversite hocalarının yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve dans gösterisi sergiledi.

Nur Sultan Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğini en yüksek düzeyde geliştirmek arzusunda yapılan emek ve gayretlerden dolayı şükranlarını ilettiğini aktardı.

Küresel rekabette kardeş ülkelerin gelişmesine katkı sunmanın hazzını hep birlikte yaşayacaklarını söyleyen Çetin, "En ulvi görev üstlenen öğretmenlerimize dünyada daha iyi yapılacak şeyler var mı bilinciyle yaptıklarını bir başarı hikayesine dönüştürecek emek ve gayretleri için müteşekkiriz." dedi.

Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözlerinin bu kutsal mesleğin önemini ortaya koyduğunu ifade ederek, görevleri başında şehit edilen öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü

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