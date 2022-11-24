24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerileri burada!

Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler arama motorlarında sorgulanıyor. Alışveriş sitelerinde inceleme yaptıktan sonra karar veremeyen ve fikir edinmek isteyen kişiler için, 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerilerini sizler için hazırladık. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ALINACAK HEDİYELER NELER?

Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:

İsimli su matarası

Özel baskılı bardak altlığı

Kişiye özel fincan seti

Öğretmenler özel isimli kupa bardak

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ERKEK ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

Defter

Kolye

Saat

Takvim

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KADIN ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

Kokulu çiçek

Roman/şiir kitabı

Siyah dolma kalem

Kalem seti

Çikolata

Tatlı

Kahve

Sıcak içecek

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ

Hediyelik eşya

Kitap Ayracı

Kalemlik

Not defteri



