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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerileri burada!

24.11.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu özel günde sevgisini en güzel şekilde ifade etmek isteyen kişiler WhatsApp'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunacak. Ayrıca birçok öğrenci de öğretmenlerine hediye verecek. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene hangi hediyeler alınır? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerileri...

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerileri burada!

Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler arama motorlarında sorgulanıyor. Alışveriş sitelerinde inceleme yaptıktan sonra karar veremeyen ve fikir edinmek isteyen kişiler için, 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerilerini sizler için hazırladık. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler...

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ALINACAK HEDİYELER NELER?

Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:

  • İsimli su matarası
  • Özel baskılı bardak altlığı
  • Kişiye özel fincan seti
  • Öğretmenler özel isimli kupa bardak

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ERKEK ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

  • Defter
  • Kolye
  • Saat
  • Takvim

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KADIN ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

  • Kokulu çiçek
  • Roman/şiir kitabı
  • Siyah dolma kalem
  • Kalem seti

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Çikolata
  • Tatlı

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Kahve
  • Sıcak içecek

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Hediyelik eşya
  • Kitap Ayracı
  • Kalemlik
  • Not defteri

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

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