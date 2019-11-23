24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendini bilen varlığını bilir. Varlığını bilen yurdunu bilir. Yurdunu bilen milli ve tarihi görevlerini idrak ve ifade eder. Birbirine eklemlenmiş bu süreçlerin ana dinamiği ve dimağı öğretmenlerdir. Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları da öğretmenlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin geleceğin hazırlayıcıları, gelecek nesillerin ilim ve irfan kaynakları olduğuna işaret etti.

Öğrenen ile öğretimin buluşmasının, sınıf ile öğrencinin kavuşmasının öğretmenlerin fazilet ve fedakarlıklarıyla sağlandığını, öğretmenin "karanlığı yaran, cehaleti yenen duruşun adı" olduğunu belirten Bahçeli, "Aklı güçlendiren, ahlak ve adaleti güvenli hale getiren doğru öğrenim süreci, isabetli ve iradeli öğretim serüvenidir. Elbette doğru, kısa ve kesin olarak kendine varır. Yalan, kararsızlaşıp karmaşıklaşarak kendini arar. Öğretmenlerimiz, doğrunun ve doğruluğun refakatçileridir." değerlendirmesinde bulundu.