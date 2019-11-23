24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen, o geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir. Bir gemi bir milim de olsa bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Güçlü öğretmen, güçlü gelecek" başlığıyla yayımladığı mesajda, "Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlere seslenen Selçuk, geleceği tesis edebilmek için güçlü öğretmenlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Selçuk, öğretmenlerin kendilerinde saklı gücü artık fark etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Biliyorsunuz, 'çocuğun hayatına dokunmak' tabiri sık kullanılır öğretmenler için ama acaba bu kadar mı? Dokunmak mı yaptığımız yoksa daha fazlası mı? Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen, o geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir. Bir gemi bir milim de olsa, bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir." ifadelerini kullandı.