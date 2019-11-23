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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 18:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen, o geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir. Bir gemi bir milim de olsa bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen, o geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir. Bir gemi bir milim de olsa bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Güçlü öğretmen, güçlü gelecek" başlığıyla yayımladığı mesajda, "Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlere seslenen Selçuk, geleceği tesis edebilmek için güçlü öğretmenlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Selçuk, öğretmenlerin kendilerinde saklı gücü artık fark etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Biliyorsunuz, 'çocuğun hayatına dokunmak' tabiri sık kullanılır öğretmenler için ama acaba bu kadar mı? Dokunmak mı yaptığımız yoksa daha fazlası mı? Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen, o geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir. Bir gemi bir milim de olsa, bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir." ifadelerini kullandı.

Güne başlamadan, derse girmeden, çocuğun gözüne bakmadan aldıkları her derin nefesin, gemilere doğru üfledikleri her rüzgarın, "güçlü öğretmen, güçlü gelecek" ritmiyle olmasını dileyen Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Bir ülkenin kalp atışı öğretmenin aldığı o nefese bağlı. Bir yere varacaksak eğer bu, hep beraber, birlikte ve sizin gayretinizle olacak. Bir Öğretmenler Günü'nden diğerine kadar geçecek süre 12 ay, 365 gün. Her gününü, her anını çocukların geleceği için değerlendirebilen kaç meslek var? Öğretmene bahşedilmiş bu göreve hayranlığımla Öğretmenler Günümüzü kutluyorum."

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