24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Her biri birer fedakarlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en güzel umudumuzdur." ifadelerini kullandı.

Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyada yayımladığı mesajda öğretmenliğin, insanlığın kadim tarihi içinde en eski, en saygın ve en hayati meslek olduğunu belirterek, öğretmenliğin meslekten öte bir makam olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda öğretmenliğin bütün mesleklerin ortaya çıkmasına kaynaklık eden ana bir okul hüviyetinde olduğunu aktaran Şenocak, mevkisi ne olursa olsun, herkesin, en azından bir öğretmenin rahleitedrisinden geçtiğini, bir yol göstericinin ışığıyla aydınlandığını kaydetti.

Şenocak, bilginin en önemli sermaye, refah ve zenginlik kaynağı haline geldiği bu çağda, öğretmenlerin görev ve sorumluluğunun daha da arttığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Her biri birer fedakarlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en güzel umudumuzdur. Öğretmenlerimiz, bir yandan geçmişi öğretirken, bir yandan da geleceği inşa ederler. Bizim kadim medeniyetimizde öğretmenliğin çok özel bir yeri vardır. Yüce kitabımız, 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' der. Peygamberimiz Hz. Muhammed 'Alimin mürekkebi şehitlerin kanı kadar hürmete layıktır. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, üçüncüsü olma, helak olursun.' gibi birçok sözüyle ilmin ve öğreticilerin ne kadar üstün bir değer olduğunu beyan etmiştir."