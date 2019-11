24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

"Her biri birer fedakarlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en güzel umudumuzdur. Öğretmenlerimiz, bir yandan geçmişi öğretirken, bir yandan da geleceği inşa ederler. Bizim kadim medeniyetimizde öğretmenliğin çok özel bir yeri vardır. Yüce kitabımız, 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' der. Peygamberimiz Hz. Muhammed 'Alimin mürekkebi şehitlerin kanı kadar hürmete layıktır. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, üçüncüsü olma, helak olursun.' gibi birçok sözüyle ilmin ve öğreticilerin ne kadar üstün bir değer olduğunu beyan etmiştir."

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak

Medeniyet değerlerinin, bilgi kadar bilginin ahlakını da önemsediğine ve değerli bulduğuna dikkati çeken Şenocak, mesajında, "Değer üretmeyen, ahlaka dönüşmeyen bir bilgi, insan hayatına teknolojik açıdan bazı kolaylıklar sağlasa da insani değerler dünyasının içine sürüklendiği anlam krizinin çözümüne hiçbir katkı sağlayamaz." ifadelerine yer verdi.

Şenocak, ahlaktan, erdemden ve irfandan yoksun kuru bilginin, insanlığa huzur ve mutluluk yerine yıkım ve acılar getirdiğinin her gün yaşayarak görüldüğünün altını çizerek, şunları aktardı:

"Bugün insanlık bilgi çağının sağladığı bütün avantajlara rağmen acılar, savaşlar, haksızlıklar, adaletsizlikler ve anlam krizleri içinde bunalıyorsa, bunda, değerlerden uzaklaşmış, ahlak ve ruhtan yoksunlaşmış, bencillik ve duyarsızlığa mahkum edilmiş anlayışların rolü vardır. Öğretmenlerimizin bilgi yanında değerler açısından da toplumu yönlendirmede çok önemli bir işlev gördüğü, her türlü tartışmanın üstünde bir hakikattir. Bu bilinçle, her zaman öğretmenlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin mutluluğunun toplum olarak hepimizin mutluluğu anlamına geldiğine her zaman içtenlikle inandık ve inanıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bu vatan için canını veren bütün şehitlerimiz gibi şehit öğretmenlerimizi de rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Gerekirse en zor şartlarda fedakarca görev yaparak yeni nesilleri bilgiyle ve irfanla buluşturan bütün öğretmenlerimize en kalbi saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyor, başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla tebrik ediyorum"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak Öğretmenler Günü münasebetiyle sosyal medyada bir de video yayımladı.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlere ithaf edilen video, "Ülkemizin her yerinde umutlar yeşersin diye canlarını ortaya koyan tüm şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Yarınlarımızın umudu öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun." ifadesiyle paylaşıldı.