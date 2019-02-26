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24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenlerin taşındığı midibüsünün, yaklaşık 2 yıl önce, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (2) - Yeniden

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenlerin taşındığı midibüsünün, yaklaşık 2 yıl önce, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, midibüsün sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatine karar verdi.
Kaza, 13 Mayıs 2017'de meydana geldi. İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüste inceleme yapan heyet, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti, raporunda, kazanın nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi. Raporda, ayrıca kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi.
Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemeleri nedeniyle kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılıkça, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son sözü sorulan Çetintağ, "Böyle bir kazanın olmasını istemezdim. Ailelerin hepsine tekrar başsağlığı diliyorum. Kazadan önce aracın tüm bakımlarını yaptırmıştım. Tahliyemi istiyorum" dedi.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
Savcı, mütalaasında, tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın cezalandırılmasını ve diğer sanıklar Aysun Özkamalı ile Murat Ceylan'ın beraatini talep etti. Kazada ölenlerin yakınları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti; suçun işleniş biçimi, zamanı, meydana gelen zarar, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın sosyal durumu, olaydaki ölü ve yaralı durumunu dikkate alarak, tutuklu sanık Bülent Çetindağ'a önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' göz önünde bulundurulu ve ceza 10 yıl hapse indirildi. Sanık Çetindağ'ın ayrıca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle alınmasına da karar verildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise beraat etti.
EŞİ, CEZAYI AZ BULDU
Kazada hayatını kaybeden Serpil Kaldırımcı'nın eşi Ahmet Kaldırımcı, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, cezayı az bulduklarını söyledi. Midibüsün sahibi Bülent Çetindağ'ın kızı Hatice Çetindağ ise "Verilen ceza, sadece babama değil bize de verildi. Ben 20 yaşımdayım, kardeşim ise 10 yaşında. Cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan babamı öpüyorum ve aslanlar gibi arkasındayım" diye konuştu.

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24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (2) - Yeniden24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (2) - Yeniden24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (2) - Yeniden24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (2) - Yeniden

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