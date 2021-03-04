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24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

04.03.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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2017 yılında Sakartepe rampasında 24 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazanın tek tutuklu sanığı araç sahibi Bülent Çetindağ’a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.13 Mayıs 2017’de İzmir Buca’dan ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e hareket eden Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı otobüs, Sakartepe rampasından inişi esnasında kaza yapmış, 24 kişi ölmüş ve 10 kişi de yaralanmıştı.

2017 yılında Sakartepe rampasında 24 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazanın tek tutuklu sanığı araç sahibi Bülent Çetindağ’a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
13 Mayıs 2017’de İzmir Buca’dan ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e hareket eden Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı otobüs, Sakartepe rampasından inişi esnasında kaza yapmış, 24 kişi ölmüş ve 10 kişi de yaralanmıştı. Araç sahibi Bülent Çetindağ’ın tutuklu yargılandığı dava Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Şubat 2019 tarihinde karara bağlanmış ve tutuklu sanığa ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’den 12 yıl hapis cezası verilmişti. Sanığın, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürülmüştü.
Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Tutuklu sanık Bülent Çetindağ’a verilen cezanın alt sınırdan verildiğini hükmeden Yargıtay, cezanın üst seviyeden verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yeniden başlayan yargılama süreci bugün karara bağlandı.

Araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası
Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden başlayan yargılamada üçüncü duruşmada karar çıktı. Davada sanık avukatı müvekkilinin gelen adli tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını, bu nedenle olayın faili olamayacağını, eğer araç sürücüsü kazada yaşamını yitirmemiş olsaydı müvekkilinin yerine sanık sandalyesinde sürücü Armağan Sertbaş’ın olacağını belirterek, müvekkilinin suçsuz yere hapiste yattığını belirterek tahliyesini istedi.
Duruşmaya Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan tutuklu sanık araç sahibi Bülent Çetindağ’a son sözleri soruldu. Tutuklu sanık Çetindağ, 4 yıldır suçsuz yere hapiste yattığını belirterek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti kararı açıklarken, tutuklu sanık araç sahibi Bülent Çetindağ’ı taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten daha önce açıklanan 10 yıl hapis kararını 18 yıl 9 ay olarak karara bağladı.

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