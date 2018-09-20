24 kişinin öldüğü tur faciası davası ertelendi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - İZMİR'den geçen yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenlerin taşındığı tur midibüsünün virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Geçen duruşmada sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme heyetinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderdiği dosya gelmeyince dava ertelendi.

Kaza, 13 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüste 24 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti, raporunda, kaza nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi. Raporda, ayrıca kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, 3'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Bülent Çetindağ'ın avukatı Mustafa İlker Eken, "Müvekkilim 17 aydır tutuklu. Tutukluluk hali cezalandırma boyutuna geçmemelidir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi; ancak istek olumlu karşılanmadı.

Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilen dosyanın mahkemeye ulaşmaması ve yeni tanıkların dinleneceği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 6 Aralık'a erteledi.

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