24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuşadası Körfez’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 2,3 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7,3 olarak belirlendi. 2,3 şiddetinde ve 86 derinliğinde bir deprem de Erzurum’da kaydedildi. Dönerdere Van’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 2,5, derinliği ise 9,0 olarak kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler listesi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 24 Mart günü gerçekleşen depremler arasında Yunanistan’da gerçekleşen 2,4 büyüklüğünde bir deprem de yer alıyor. Yunanistan’da gerçekleşen depremin derinliği ise 5,8 olarak kaydedildi. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.
24 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2021.03.24 07:33:54 36.9790 1.7 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
2021.03.24 07:30:03 38.9378 2.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.24 07:23:15 37.7980 1.0 KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)
2021.03.24 07:21:43 36.9918 1.8 ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)
2021.03.24 06:34:55 37.8325 1.2 KOCADERE-(DENIZLI)
2021.03.24 06:07:37 39.2047 1.7 AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
2021.03.24 06:05:52 37.7107 1.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.03.24 05:50:22 39.1212 1.5 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
2021.03.24 04:57:14 39.3920 2.4 YUNANISTAN
2021.03.24 04:42:16 40.2020 2.3 SIRLI-AZIZIYE (ERZURUM)
2021.03.24 04:39:15 37.5842 1.6 HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)
2021.03.24 04:18:28 38.7737 2.5 DONERDERE-OZALP (VAN)
2021.03.24 03:07:14 37.8735 2.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.24 02:57:54 36.8577 1.8 KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.03.24 02:40:48 39.0222 1.6 GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)
2021.03.24 02:39:43 39.0365 1.7 ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)
2021.03.24 02:24:07 38.4345 1.7 YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2021.03.24 02:17:23 37.8420 1.8 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
24 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
24.03.2021 06:07:38 AFAD 1.5 Türkiye Kütahya Simav
24.03.2021 06:05:55 AFAD 1.8 Ege Denizi, 29.25 km. Urla (Izmir)
24.03.2021 04:42:16 AFAD 2.3 Türkiye Erzurum Aziziye
24.03.2021 04:39:15 AFAD 1.6 Türkiye Burdur Yesilova
24.03.2021 04:18:27 AFAD 2.5 Türkiye Van Özalp
24.03.2021 03:07:13 AFAD 2.2 Türkiye Kusadasi Korfezi, Seferihisar (Izmir)
24.03.2021 02:57:56 AFAD 1.7 Ege Denizi, 16.10 km. Datça (Mugla)
24.03.2021 02:40:47 AFAD 1.5 Türkiye Kütahya Gediz
24.03.2021 02:39:44 AFAD 1.7 Türkiye Izmir Bergama
24.03.2021 02:24:08 AFAD 1.3 Türkiye Elazig Sivrice