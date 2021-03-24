HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında küçük sallantılar halen devam ediyor. 24 Mart gece saatlerinde büyüklüğü 2’yi geçmeyen birçok deprem meydana geldi. Büyüklüğü 2’yi geçen ise 3 deprem kaydedildi. 24 Mart gecesi gerçekleşen depremler Kuşadası, Erzurum ve Van merkezli olarak kaydedildi.

24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuşadası Körfez’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 2,3 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7,3 olarak belirlendi. 2,3 şiddetinde ve 86 derinliğinde bir deprem de Erzurum’da kaydedildi. Dönerdere Van’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 2,5, derinliği ise 9,0 olarak kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler listesi!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 24 Mart günü gerçekleşen depremler arasında Yunanistan’da gerçekleşen 2,4 büyüklüğünde bir deprem de yer alıyor. Yunanistan’da gerçekleşen depremin derinliği ise 5,8 olarak kaydedildi. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

24 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2021.03.24 07:33:54 36.9790 1.7 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
2021.03.24 07:30:03 38.9378 2.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.24 07:23:15 37.7980 1.0 KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)
2021.03.24 07:21:43 36.9918 1.8 ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)
2021.03.24 06:34:55 37.8325 1.2 KOCADERE-(DENIZLI)
2021.03.24 06:07:37 39.2047 1.7 AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
2021.03.24 06:05:52 37.7107 1.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.03.24 05:50:22 39.1212 1.5 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
2021.03.24 04:57:14 39.3920 2.4 YUNANISTAN
2021.03.24 04:42:16 40.2020 2.3 SIRLI-AZIZIYE (ERZURUM)
2021.03.24 04:39:15 37.5842 1.6 HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)
2021.03.24 04:18:28 38.7737 2.5 DONERDERE-OZALP (VAN)
2021.03.24 03:07:14 37.8735 2.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.24 02:57:54 36.8577 1.8 KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.03.24 02:40:48 39.0222 1.6 GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)
2021.03.24 02:39:43 39.0365 1.7 ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)
2021.03.24 02:24:07 38.4345 1.7 YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2021.03.24 02:17:23 37.8420 1.8 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

24 mart kandilli

24 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
24.03.2021 06:07:38 AFAD 1.5 Türkiye Kütahya Simav
24.03.2021 06:05:55 AFAD 1.8 Ege Denizi, 29.25 km. Urla (Izmir)
24.03.2021 04:42:16 AFAD 2.3 Türkiye Erzurum Aziziye
24.03.2021 04:39:15 AFAD 1.6 Türkiye Burdur Yesilova
24.03.2021 04:18:27 AFAD 2.5 Türkiye Van Özalp
24.03.2021 03:07:13 AFAD 2.2 Türkiye Kusadasi Korfezi, Seferihisar (Izmir)
24.03.2021 02:57:56 AFAD 1.7 Ege Denizi, 16.10 km. Datça (Mugla)
24.03.2021 02:40:47 AFAD 1.5 Türkiye Kütahya Gediz
24.03.2021 02:39:44 AFAD 1.7 Türkiye Izmir Bergama
24.03.2021 02:24:08 AFAD 1.3 Türkiye Elazig Sivrice

24 MART AFAD

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Peş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyorPeş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Son Dakika: Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor (23 Mart Çarşamba hava durumu)

Peş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Hareketli gece: Çok sayıda kişi gözaltında

Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

Tüyler ürperten olay! Trenin önüne atlayarak can verdi

İstanbullular güne karla uyandı

İstanbullular güne karla uyandı

TEM'de korkunç kaza! Otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Tartışma sonrası otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.