24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuşadası Körfez’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 2,3 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7,3 olarak belirlendi. 2,3 şiddetinde ve 86 derinliğinde bir deprem de Erzurum’da kaydedildi. Dönerdere Van’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 2,5, derinliği ise 9,0 olarak kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler listesi!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 24 Mart günü gerçekleşen depremler arasında Yunanistan’da gerçekleşen 2,4 büyüklüğünde bir deprem de yer alıyor. Yunanistan’da gerçekleşen depremin derinliği ise 5,8 olarak kaydedildi. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

24 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2021.03.24 07:33:54 36.9790 1.7 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)

2021.03.24 07:30:03 38.9378 2.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.03.24 07:23:15 37.7980 1.0 KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)

2021.03.24 07:21:43 36.9918 1.8 ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)

2021.03.24 06:34:55 37.8325 1.2 KOCADERE-(DENIZLI)

2021.03.24 06:07:37 39.2047 1.7 AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)

2021.03.24 06:05:52 37.7107 1.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.03.24 05:50:22 39.1212 1.5 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)

2021.03.24 04:57:14 39.3920 2.4 YUNANISTAN

2021.03.24 04:42:16 40.2020 2.3 SIRLI-AZIZIYE (ERZURUM)

2021.03.24 04:39:15 37.5842 1.6 HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)

2021.03.24 04:18:28 38.7737 2.5 DONERDERE-OZALP (VAN)

2021.03.24 03:07:14 37.8735 2.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.24 02:57:54 36.8577 1.8 KOS ADASI (AKDENIZ)

2021.03.24 02:40:48 39.0222 1.6 GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)

2021.03.24 02:39:43 39.0365 1.7 ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)

2021.03.24 02:24:07 38.4345 1.7 YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

2021.03.24 02:17:23 37.8420 1.8 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)