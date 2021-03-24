24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölüm sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan Koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından her akşam düzenli olarak inceleniyor. Bakan Koca, dün paylaştığı koronavirüs verilerinin ardından vatandaşları bir kez daha tedbirli olmaya davet etti. Diğer yandan 24 Mart korona tablosu da gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte, 24 Mart koronavirüs tablosu...

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı, ölen hasta sayısı, test sayısı ve iyileşen hasta sayısı bilgileri 24 Mart verileri henüz açıklanmadı.

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Mart Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun verilerine göre; son 24 saatte 211 bin 848 vatandaş Kovid-19 testi yaptırdı. 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıkarken, 138 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1710'a ulaşırken, Türkiye genelinde iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU



