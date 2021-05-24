24 Mayıs 2021 korona tablosunun açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, tam kapanmanın ardından azalan vaka sayıları dikkat çekmişti. Peki 24 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

24 MAYIS 2021 KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs 2021 Pazartesi günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde koronavirüs vaka sayılarına ilişkin yer alan bilgilere göre 24 Mayıs 2021'deki vaka sayısı ve hasta sayısı, bir önceki güne göre düşüş göstererek sırasıyla 7 bin 523 ve 702 oldu. İyileşen hasta sayısı 10 bin üç kişi olurken yapılan toplam test sayısı ise 216 bin 655 olarak kaydedildi.

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Mayıs koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte yapılan test sayısının 210 bin 291 olduğu açıklanmıştı. Söz konusu tabloda vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının sırasıyla 7 bin 839, 710 ve 197 olduğu açıklanırken iyileşen sayısının 11 bin 202 olduğu açıklanmıştı.

KOCA: DÜŞÜŞÜ SÜREKLİ KILACAK OLAN BİZLERİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanmanın ardından düşen vaka sayılarına ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Koca, salgın döneminde vatandaşların gösterdiği sabrın vaka sayılarının düşmesine neden olduğunu ifade etti. Günlük vaka sayılarının 9 binin altına düştüğünü söyleyen Bakan Koca, "Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." dedi.