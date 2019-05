24 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikan Adalet Bakanlığı’nın Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’a 1917 tarihli Casusluk Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 17 ayrı suçlama yönelttiğini yazıyor. Gazete, Assange’ın 2010 yılında gizli askeri ve diplomatik belgelerin sızdırılmasına oynadığı rol nedeniyle bu suçlamalarla karşılaştığını kaydediyor. Assange, bundan on yıl önce, hükümet sırlarının zararları karşısında şeffaflığı savunması nedeniyle küresel çapta şöhrete kavuşmuştu. Assange’a yöneltilen suçlamalar, Wikileaks’in, 2016 yılında Rusya’nın çaldığı Demokrat Parti’ye ait elektronik yazışmaları yayınlamasıyla değil, eski Ordu istihbarat analisti Chelsea Manning’in Dışişleri ve Ordu’ya ait yazışma ve dosyaları sızdırmasında oynadığı rolle ilgili. Assange’ın durumunun Amerika’da ifade özgürlüğünü garanti altına alan Anayasa’nın birinci maddesinin ihlaliyle ilgili tartışmaları gündeme getirdiğini yazan New York Times, bugünkü başyazısını da bu konuya ayırmış. Assange’a yöneltilen suçlamaların Anayasa’nın birinci maddesini hedef aldığını kaydeden gazete, Trump Yönetimi’nin Casusluk Yasası’nı kullanarak gazetecilerin neyi yayınlayıp yayınlayamayacağının tanımını yeniden yapmak istediğini vurguluyor. Başyazıya göre suçlamalar, bir hükümet kaynağından gizli bilgi almaya ve bunları yayınlamaya odaklanıyor. Gazetecilerin bunu her zaman yaptığının altını çizen New York Times, Anayasa’nın yayıncıların kamuoyuna gerçekleri ulaştırma gücünü koruma altına aldığını hatırlatıyor ve suçlamaların, Amerika’da basın özgürlüğüne saldırı anlamına geldiğinin altını çiziyor. Gazeteye göre gizli verileri sızdıranlara karşı nadiren kullanılan Casusluk Yasası, Trump Yönetimi tarafından ilk kez bir gazeteciye karşı kullanılmış oldu.