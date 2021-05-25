24 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Dünün reytinglerine göre kim birinci oldu?

24 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Çukur ile TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizileri, reyting sonuçlarına göre üst sıraları zorladı. Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçları, bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor…

24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB'de 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Çukur”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Total'de ise 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Çukur”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



