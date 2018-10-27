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24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 20:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki bir şans oyunları bayisinde oynanan Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması kentte büyük merak konusu oldu.

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Süper Loto’nun 575 haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, kuponunu Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu.

BÜYÜK İKRAMİYENİN SAHİBİ MERAK EDİLİYOR

9 haftadır devreden Süper Loto'da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı'ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenler nedeniyle dolu oluyor. (DHA)

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Balıkesir Burhaniye süper loto 24 milyonluk ikramiye büyük ikramiye

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