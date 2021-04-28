"24 Nisan Açıklaması Sürpriz Değildi”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta yapılan görüşmenin çok yararlı geçtiğini, iki ülkenin bazı konularda görüş farkları olsa bile küresel ve bölgesel konularda işbirliğini sürdürmek istediklerini belirtti.
Blinken, Başkan Biden'ın 24 Nisan açıklaması ve S-400 konusundaki görüş ayrılıklarının sürpriz gelişmeler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Blinken, Başkan Biden’ın 24 Nisan’da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandığı açıklamasındaki amacın, kurbanların onurlandırılması olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Blinken, Yabancı Basın Merkezi’nde 3 Mayıs Basın Özgürlüğü öncesinde sanal ortamda düzenlenen toplantıda, Washington ve New York’ta görevli gazetecilerin küresel basın özgürlükleri ve uluslararası konulardaki çeşitli sorularını yanıtladı. Blinken, kendisinin de kariyerine gazeteci olarak başladığını ifade ederek, mesleğin zorluklarına dikkati çekti ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Blinken, gerçeklerin ortayı çıkmasını istemeyen hükümetlerin politikaları neticesinde birçok ülkede basın özgürlükleriyle ilgili sorunlar yaşandığını kaydetti. Blinken, salgın hastalığı fırsat bilen bazı ülkelerin medya üzerinde baskı kurduğunu belirtti.
“24 Nisan açıklaması kurbanları onurlandırmak için yapıldı”
Dışişleri Bakanı Blinken’a, yıllar sonra ilk kez bir Amerikan başkanının 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” ifadesini kullanması, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 sorunu, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve iki ülke arasındaki ilişkiler soruldu. Blinken, Başkan Biden’ın yıllardır hem senatör olarak görev yaptığı dönemde hem de başkanlık seçimi kampanyasında bunu açıkça dile getirdiğini belirterek, “Bu sürpriz bir şey değil” dedi. Biden yönetiminin dış politikasının temelini özgürlüklerin ve demokrasinin oluşturduğunu ifade eden Blinken, “Başkan Biden’ın yaptığı açıklama Türkiye’yi suçlamak için değil kurbanları anılarak onurlandırılması adına yapıldı” dedi.
"Türkiye ve müttefikler, Rus savunma sanayi ürünlerini satın almaktan kaçınmalı"
Blinken, S-400’lerin Rusya’dan satın alınması konusunda ABD’nin Türkiye’yi uyardığını belirterek, “Bu konuda da sürpriz bir şey yok. ABD daha önce bu konudaki düşüncelerini Türkiye’ye aktardı. Türkiye ve ABD’nin müttefiklerinin Rusya’ya ait savunma sanayi ürünlerini satın almaktan kaçınması çok önemli. 2016’da yapılan NATO toplantısında da bu konuda uyarılarımız oldu. Türkiye’nin Rusya’dan yeniden S-400 alması halinde CAATSA yasası çerçevesinde yeni yaptırımlar uygularız” dedi.
“İki ülke bazı konularda ortak hareket etse de bazı konularda farklı düşünüyor”
Blinken, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen Cuma günü yapılan telefon görüşmesinin de çok yapıcı geçtiğini, iki liderin bir süre sonra biraraya geleceğini belirterek, iki ülkenin bölgedeki bazı çıkarları doğrultusunda ortak hareket ettiğini ancak bazı konularda farklı düşündüklerini kaydetti. Blinken, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu kaydederek, “İki ülke arasında uzlaşılan konular olduğu gibi anlaşamadığımız bazı konular da var. Türkiye’ye farklı düşüncelerini bize aktardığı için saygı duyuyoruz" diye konuştu.