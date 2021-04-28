"24 Nisan Açıklaması Sürpriz Değildi”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta yapılan görüşmenin çok yararlı geçtiğini, iki ülkenin bazı konularda görüş farkları olsa bile küresel ve bölgesel konularda işbirliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

Blinken, Başkan Biden'ın 24 Nisan açıklaması ve S-400 konusundaki görüş ayrılıklarının sürpriz gelişmeler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Blinken, Başkan Biden’ın 24 Nisan’da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandığı açıklamasındaki amacın, kurbanların onurlandırılması olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Blinken, Yabancı Basın Merkezi’nde 3 Mayıs Basın Özgürlüğü öncesinde sanal ortamda düzenlenen toplantıda, Washington ve New York’ta görevli gazetecilerin küresel basın özgürlükleri ve uluslararası konulardaki çeşitli sorularını yanıtladı. Blinken, kendisinin de kariyerine gazeteci olarak başladığını ifade ederek, mesleğin zorluklarına dikkati çekti ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Blinken, gerçeklerin ortayı çıkmasını istemeyen hükümetlerin politikaları neticesinde birçok ülkede basın özgürlükleriyle ilgili sorunlar yaşandığını kaydetti. Blinken, salgın hastalığı fırsat bilen bazı ülkelerin medya üzerinde baskı kurduğunu belirtti.