"24 Nisan ve Ermeniler" Konferansı

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin, "1890’dan 1915’e kadar 50’nin üzerinde irili ufaklı isyan hadisesi vardır. Bunun çok farklı ve yönlendirilmiş, planlı, programlı, organize bir Ermeni hareketi olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz." dedi.

Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "24 Nisan ve Ermeniler" konferansında yaptığı konuşmada, Ermeni toplumunun yıllarca Osmanlı Devleti'nde uyum içinde yaşadığını örneklerle anlattı.

Ermeniler'in Osmanlı - Rus Harbi sonrası imzalanan anlaşmaların ardından ve dış güçlerce kışkırtılmalarıyla huzursuzluklar çıkarmaya başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

"1890'dan itibaren o zamana kadar pek görmeye alışık olmadığımız, duymadığımız Ermeni isyanlarının mantar gibi patır patır dökülmeye başladığına şahit oluyoruz. 1890’dan 1915'e kadar 50’nin üzerinde irili ufaklı isyan hadisesi vardır.

Bunun çok farklı ve yönlendirilmiş, planlı, programlı, organize bir Ermeni hareketi olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ama 'tüm Ermeniler bu kategorideydi' demek yanlış olur. Devlet kademesinde çok üst düzeye kadar çıkmış olan Ermeniler de görüyoruz."