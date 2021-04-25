24 Nisan'daki 'soykırım' açıklaması ABD basınında: 'Biden, Türkiye'yle ilişkileri test etmek istiyor'

"ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu geçtiğimiz yıllarda, başkanlara, "soykırım" ifadesini kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyordu. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması, ABD özellikle de Pentagon yetkililerini öfkelendirdi. Pentagon yetkilileri, bu füzelerin NATO'nun askeri teçhizatıyla uyumlu olmadığını ve ittifakın güvenliği için tehdit oluşturduğunu söylüyor."

WP, 1980'de ABD Başkanı seçilen ve iki dönem görev yapan Ronald Reagan'dan bu yana Amerikan Başkanlarının, stratejik önemi yüksek NATO müttefiki Türkiye'yi soğutmamak için "soykırım" ifadesini kullanmadıklarına dikkat çekti.

Gazete Biden'ın "soykırım" açıklamasının, Türkiye-ABD ilişkilerinin, S-400 füzeleri, insan hakları ihlalleri ve Ankara'nın Suriye ve Lübya'daki müdahaleleri yüzünden gergin olduğu bir dönemde yapıldığını hatırlattı.

Amerikan gazeteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını birinci sayfalarından duyurdu. Gazeteler, ABD'nin Türkiye'nin sert tepki göstereceğini bildiği bu kararı almamakta uzun süre direndiğini, Biden'ın ise açıklamasıyla bu döneme son verdiğini vurguladı.

WP'ye konuşan Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye uzmanı Soner Çağaptay ise Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak da Ankara ve Washington arasında önemli görüş ayrılıklarının olduğunu altını çiziyor ve ekliyor:

"ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük hayranıydı. Şimdi ise tersi geçerli."

'Amerikalılar Erdoğan'la fazla samimi olmak istemiyor'

New York Times'taki (NYT) haberin başlığı, "Biden seleflerinden farklı olarak, Ermenilerin kitlesel şekilde öldürülmelerini soykırım olarak tanımladı".

Haberde, Biden'ın bu kararıyla, giderek yıpranan Türkiye'yle ilişkileri test etme sinyali verdiği yorumu yapıldı.

Biden yönetiminin insan hakları saygılı olunmasını dış politikasının temel unsurlarından biri olarak gördüğünü vurgulayan NYT, son açıklamanın da bunu yansıttığı kanısında. Gazete, Biden'ın, stratejik önemi olan bir ülkeyi öfkelendirmemek ve Türkiye'yi Rusya ve İran'a itmemek isteyen selefi ABD Başkanlarından farklı davrandığına da dikkat çekti.

NYT ayrıca Biden'ın göreve seçilmesinden bu yana Erdoğan'la arasına mesafe koyduğunu ve onu Cuma gününe kadar aramadığını hatırlattı.