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’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Antalya’da 24 Ocak’taki hortum felaketi sırasında dereye sürüklenen araçtan bulunamayıp, 75 gündür haber alınamayan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya’da 24 Ocak’taki hortum felaketi sırasında dereye sürüklenen araçtan bulunamayıp, 75 gündür haber alınamayan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları başından bu yana takip eden Kader Buse’nin babası Ahmet Acar’ın, sosyal medyadan paylaşımları ise yürekleri burktu.
Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin metrelerce sürüklenerek düştüğü Ağva Deresi’nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’i arama çalışmaları 75’inci gününde de devam etti. Genç kızı bulmak için havadan ve karadan arama çalışmalarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de su altında aramalar gerçekleştirdi.
Aramalar esnasında 25 Ocak’ta Ağva Deresi’nin kayalık kısmında çantası ile küpesine ulaşılmıştı. 27 Ocak’ta ise ayakkabısının sol teki Çamyuva Mahallesi’ndeki otelin plajında bulunmuştu.

Babadan duygulandıran paylaşımlar
Yapılan arama çalışmaları 75 günde sonuç vermemesi ailenin umudunu bir an olsun azaltmadı. Genç kızın babası Ahmet Acar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Kızının okul çağındaki fotoğrafları ve birlikte çekindikleri fotoğrafları paylaşan babanın “Kuzum. Çalışkan saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Keşke gitmeseydin otursaydın dizimizin dibinde. Hedefleri yüksek babişim. Biz, sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız Sensiz olmuyor babişim. Allah’ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi” yazıları yürekleri burktu.

"Benim hayatımın sona erdiği gün"
Baba Acar, olayın gerçekleştiği günle ilgili de, “24 Ocak 2019 Saat: 14.26. 33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün” ifadesini yazdı.
Kızının küçüklük fotoğraflarını da paylaşan baba Acar, ’Daha küçüktün babişim. Annen ve ben seni mutlu edebilmek için yapardık be kuzum. Allah’ım kızımızı bize bağışla’ diye yazdı.
Baba Acar, paylaşımlarında İsmail Turhan adlı bir öğretmenin kızı için yazdığı şu şiire de yer verdi:
’Buse, neredesin be kuzum? Ana ceylan ağlar Ağva’da. Kurudu gözyaşı kalmadı pınarda. Doyamadım yaşama, gençliğime. İsmail Turhan öğretmenimle, yarım kalan saklambaç oynuyorum anne, anne. Yirmisinde sarı bir kızdım. Yaradan’ım kaderimi kötü yazdın. Ölüm verdin ansızın. Altısındaydı kardeşim, onu da aldın. Kötülerin cirit attığı kahpe dünyada, kuruyasıca doğa haini Ağva’da. Altı derin bir kayada annem mahsur kaldım. Sabaha karşı sensiz, sessiz bir Kemer sabahında. Buse Kader Acar Caddesi’nde 65. Günde, adın var sen yoksun be gülüm. Sarı tomurcuktum Antalya Kemer’de, izinsiz aldın ya, sana küstüm saklanıyorum. Zamansız ölüm, ölüm.”

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’
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