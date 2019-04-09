’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’

Antalya’da 24 Ocak’taki hortum felaketi sırasında dereye sürüklenen araçtan bulunamayıp, 75 gündür haber alınamayan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları başından bu yana takip eden Kader Buse’nin babası Ahmet Acar’ın, sosyal medyadan paylaşımları ise yürekleri burktu.

Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin metrelerce sürüklenerek düştüğü Ağva Deresi’nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’i arama çalışmaları 75’inci gününde de devam etti. Genç kızı bulmak için havadan ve karadan arama çalışmalarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de su altında aramalar gerçekleştirdi.

Aramalar esnasında 25 Ocak’ta Ağva Deresi’nin kayalık kısmında çantası ile küpesine ulaşılmıştı. 27 Ocak’ta ise ayakkabısının sol teki Çamyuva Mahallesi’ndeki otelin plajında bulunmuştu.

Babadan duygulandıran paylaşımlar

Yapılan arama çalışmaları 75 günde sonuç vermemesi ailenin umudunu bir an olsun azaltmadı. Genç kızın babası Ahmet Acar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Kızının okul çağındaki fotoğrafları ve birlikte çekindikleri fotoğrafları paylaşan babanın “Kuzum. Çalışkan saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Keşke gitmeseydin otursaydın dizimizin dibinde. Hedefleri yüksek babişim. Biz, sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız Sensiz olmuyor babişim. Allah’ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi” yazıları yürekleri burktu.