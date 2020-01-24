24 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın Senato'da yapılan azil yargılamasına ilişkin haberinde, savcılık görevi üstlenen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinin dünkü oturumda Trump'ın Ukrayna'ya yönelik baskı kampanyasının görevi kötüye kullanma kapsamına girdiği tezine odaklandığını yazıyor. Gazete, Demokratlar'ın Trump'ın avukatlarının, Trump'ın Ukrayna'dan siyasi rakiplerini soruşturmasını talep etmesinin ulusal çıkarları koruma amacı taşıdığı şeklindeki tezini çürütmeye çalıştığını kaydediyor. Habere göre bu taktik, Demokratlar açısından hesabı yapılmış stratejik bir risk olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni, Ukrayna meselesiyle birlikte Ukrayna enerji firması Burisma'nın yönetim kurulunda yer alan Hunter Biden ve yolsuzluk nedeniyle Ukrayna başsavcısı Viktor Shokin'in görevden uzaklaştırılması talebinde bulunan Joe Biden'ın da gündeme gelmesi. Bazı Cumhuriyetçiler, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un duruşmada ifade vermesi karşılığında Bidenlar'ın da tanık sandalyesine oturması talebinde bulunuyor. Demokratlar ve Joe Biden, bu pazarlığa karşı çıkıyor. Ancak Trump'ın savunma ekibinden avukat Jay Sekulow, Demokratlar'ın yaptığı savunmanın Bidenlar'ın ifade vermesinin kapısını araladığını, Missouri eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley ise Demokratlar'ın sunduğu tezin özellikle Hunter Biden'ın ifadesinin önemini daha da arttırdığını söyledi.
Washington Post ise Amerika'nın yaptırımlarının ağır ekonomik şartları daha da kötüleştirdiği İran'da yaşayan çok sayıda Afgan mültecinin Türkiye'de kendilerine yeni bir hayat arayışına girdiğine ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal etmesinden sonra binlerce Afgan'ın komşu İran'a kaçtığını, bu mültecilerin şimdiyse daha iyi ekonomik koşullar arayışı nedeniyle Türkiye'ye geldiğini kaydediyor. Habere göre Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de 170 bin kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. İran sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Van, Afgan mülteci akınından en çok etkilenen kentlerden biri. Gazete, bu yeni mülteci krizinin, Başkan Trump'ın İran'ı nükleer enerji ve balistik füze programlarından vazgeçirmeyi ve müzakere masasına oturmaya zorlamayı amaçlayan ”azami baskı politikasının” kasti olmayan sonuçlarından biri olduğu yorumu yapıyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Afganlar, sınırı yasadışı yollarla aşarak Türkiye'ye giriş yapan en büyük göçmen topluluğu. Buna göre geçen yıl 184 binden fazla Afgan, geçen yıl İran-Türkiye sınırını kaçak olarak geçti. Bu sayı, 2018'deyse yüz bin civarındaydı. İran'da Birleşmiş Milletler'in kayıt altına aldığı ve bazı sektörlerde çalışmalarına izin verilen yaklaşık bir milyon Afgan mülteci yaşıyor. Ancak İran'daki kaçak Afgan sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Kaçak göçmenler, ekonomik ve sosyal çalkantılardan çok daha fazla etkileniyor.
Wall Street Journal ise Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar'ı azınlık grup Arakanlı Müslümanlar'ı koruma altına almak için acilen adım atmaya çağıran bağlayıcı nitelikli kararına ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, 2017'de 700 binden fazla Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e kaçmaya zorlayan Myanmar aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda geçen yıl açılan davada şu aşamada soykırım iddialarına ilişkin herhangi bir karara varılmadığını kaydediyor. Habere göre mahkemeden dün yapılan açıklama, nihai karar çıkana kadar Arakanlı Müslümanlar'ın daha fazla zulme maruz kalmamaları için alınan geçici bir önlem niteliği taşıyor. Myanmar'ın hükümetin etnik uzlaşı için adım attığı ve bu nedenle uluslararası müdahalenin gereksiz olduğu şeklindeki tezini reddeden mahkeme, söz konusu adımların Arakanlı Müslümanlar'a zarar vermeyeceği olasılığını ortadan kaldırmadığını kaydetti. İnsan hakları örgütleri, Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlar'ın maruz bırakıldığı şiddetin sorumlularını adalet önüne çıkarmak için inandırıcı adımlar atmadığını kaydediyor. Dün çıkan karar uyarınca Myanmar'ın ülkede halen yaşayan 600 bin Müslüman'ın öldürülmesini ya da başka şekilde zarar görmesini önlemek için ”gücünün yettiği her önlemi” alması ve Müslümanlar'a karşı işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili delilleri koruması öngörülüyor.
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