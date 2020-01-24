24 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın Senato'da yapılan azil yargılamasına ilişkin haberinde, savcılık görevi üstlenen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinin dünkü oturumda Trump'ın Ukrayna'ya yönelik baskı kampanyasının görevi kötüye kullanma kapsamına girdiği tezine odaklandığını yazıyor. Gazete, Demokratlar'ın Trump'ın avukatlarının, Trump'ın Ukrayna'dan siyasi rakiplerini soruşturmasını talep etmesinin ulusal çıkarları koruma amacı taşıdığı şeklindeki tezini çürütmeye çalıştığını kaydediyor. Habere göre bu taktik, Demokratlar açısından hesabı yapılmış stratejik bir risk olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni, Ukrayna meselesiyle birlikte Ukrayna enerji firması Burisma'nın yönetim kurulunda yer alan Hunter Biden ve yolsuzluk nedeniyle Ukrayna başsavcısı Viktor Shokin'in görevden uzaklaştırılması talebinde bulunan Joe Biden'ın da gündeme gelmesi. Bazı Cumhuriyetçiler, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un duruşmada ifade vermesi karşılığında Bidenlar'ın da tanık sandalyesine oturması talebinde bulunuyor. Demokratlar ve Joe Biden, bu pazarlığa karşı çıkıyor. Ancak Trump'ın savunma ekibinden avukat Jay Sekulow, Demokratlar'ın yaptığı savunmanın Bidenlar'ın ifade vermesinin kapısını araladığını, Missouri eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley ise Demokratlar'ın sunduğu tezin özellikle Hunter Biden'ın ifadesinin önemini daha da arttırdığını söyledi.

Washington Post ise Amerika'nın yaptırımlarının ağır ekonomik şartları daha da kötüleştirdiği İran'da yaşayan çok sayıda Afgan mültecinin Türkiye'de kendilerine yeni bir hayat arayışına girdiğine ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal etmesinden sonra binlerce Afgan'ın komşu İran'a kaçtığını, bu mültecilerin şimdiyse daha iyi ekonomik koşullar arayışı nedeniyle Türkiye'ye geldiğini kaydediyor. Habere göre Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de 170 bin kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. İran sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Van, Afgan mülteci akınından en çok etkilenen kentlerden biri. Gazete, bu yeni mülteci krizinin, Başkan Trump'ın İran'ı nükleer enerji ve balistik füze programlarından vazgeçirmeyi ve müzakere masasına oturmaya zorlamayı amaçlayan ”azami baskı politikasının” kasti olmayan sonuçlarından biri olduğu yorumu yapıyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Afganlar, sınırı yasadışı yollarla aşarak Türkiye'ye giriş yapan en büyük göçmen topluluğu. Buna göre geçen yıl 184 binden fazla Afgan, geçen yıl İran-Türkiye sınırını kaçak olarak geçti. Bu sayı, 2018'deyse yüz bin civarındaydı. İran'da Birleşmiş Milletler'in kayıt altına aldığı ve bazı sektörlerde çalışmalarına izin verilen yaklaşık bir milyon Afgan mülteci yaşıyor. Ancak İran'daki kaçak Afgan sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Kaçak göçmenler, ekonomik ve sosyal çalkantılardan çok daha fazla etkileniyor.