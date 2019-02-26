24 ölümlü kazada karar çıktı

“Cezayı az görüyoruz”

Kazada yaşamını yitiren Serpil Kaldırımcı’nın eşi Ahmet Kaldırımcı, verilen cezayı az gördüklerini söyledi. Kaldırımcı, “Az görüyoruz. 10 yıl. 12 yıldı 10 yıla düştü. 24 kişinin ölümünde bu olmamalıydı yani. Bir üst mahkemeye müracaat edecek avukatımız. Artık adalet yerini bulsun”

Araç sahibi Bülent Çetindağ’ın avukatı Mustafa Cihad Eken, “Fren sistemine müdahale esasına dayanıyor. Oysa müvekkilim bu aracı 11 yaşındayken almış, herhangi bir şekilde fren sistemine bir müdahalesi yok. Ama mahkeme bunu bir şekilde değerlendirmedi. Sanığın fren sistemine müdahale ettiği yönünde değerlendirdi. Biz de sanığın bu fren sistemine müdahale etmesini gerektirecek bir durum olmadığı, aracın 3,5 yıldır kendisinde olduğu ve kendisinde olduğu 3,5 yıllık dönemde yapılan muayenelerde fren ile ilgili hiçbir probleme rastlanmadığını belirttik. Bilirkişi raporu tamamen kendi kendi ile çelişen bir rapora dayanmıştır bu karar. Bu kararın bozulacağına inanıyorum. Müvekkilim suçsuzdur” dedi

Ayşe Nur Namlıarkan eşi, "Eşimi kaybettim bu kazada. Kızım da arabadaydı, o da yaralı kurtuldu. Bir buçuk yıldır onun tedavisi ile uğraştık. Aynı zamanda ben de şoförüm. 30 yıllık şoförüm. Kazanın oluşma şekillerine az çok vakıfım. Verilen cezanın adili olmadığın düşünüyorum. Çünkü burada şoför haricinde araç sahibi haricinde şikâyetçi olduğumuz diğer kişiler de vardı. Onlar bu davaya konu olmadılar. Bu turu düzenleyenler, D2 sahibi ve bu arabaya vize veren vize kuruluşu bunların hepsinin bana göre kusurları var derecelerine göre. Cezanın adil olmadığını düşünüyorum ve temyize başvuracağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gitmeyi düşünüyorum. Bu cezanın içimizi rahatlatmadığını düşünüyorum. Çünkü 24 kişi vefat ediyor, fakat 10 yıl ceza veriliyor. O da araç sahibine. Bu bizim içimizi ferahlatmadı bizi üzdü” dedi.