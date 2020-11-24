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24 ölümlü kazanın araç sahibi yeniden yargılanıyor

24.11.2020 16:28 | Son Güncelleme:
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24 ölümlü kazanın araç sahibi yeniden yargılanıyor

13 Mayıs 2017’de İzmir Buca’dan ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e hareket eden Armağan Serttaş yönetimindeki otobüs, Sakartepe rampasından inişi esnasında kaza yapmış ve 24 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Araç sahibi Bülent Çetindağ’ın tutuklu yargılandığı dava Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Şubat 2019 tarihinde karara bağlanmış ve tutuklu sanığa ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’den 12 yıl hapis cezası verildi. Sanığın, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürüldü.

Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Tutuklu sanık Bülent Çetindağ’a verilen cezanın alt sınırdan verildiğini hükmeden Yargıtay, cezanın üst seviyeden verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yeniden başlayan yargılama sürecinde tutuklu sanık bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada sanık avukatı müvekkilinin gelen adli tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını, bu nedenle olayın faili olamayacağını belirterek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. İddia makamı ise Yargıtay kararının uygulanmasını ve sanığın üzerine atılan suç durumunun ağırlığından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

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Mahkeme araç sahibi Bülent Çetindağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 11 Şubat’a ertelendi.

OLAY

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlanmıştı.

Yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşen araçtaki 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 2 sanık beraat etmişti. Kararı bozan Yargıtay, fren sisteminde yapılan değişikliği bilen kişi olarak araç sahibi sanığın asli kusurlu olduğunu ve cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirtmiş, yeniden yargılama için dosyayı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

(İHA)

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