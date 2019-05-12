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24 ölümlü kazanın yıldönümünde yine kaza: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.2017 yılında Anneler Günü etkinliği için İzmir’den Marmaris’e giderken 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın yıldönümünde kazanın yaşandığı Sakartepe rampasındaki bu defa iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.Sakartepe rampasından Ortaca’ya hareket halinde olan Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 oto kurtarma aracı, Akyaka kavşağında gelişteki son viraja geldiğinde freninin patladığı öğrenildi.

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
2017 yılında Anneler Günü etkinliği için İzmir’den Marmaris’e giderken 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın yıldönümünde kazanın yaşandığı Sakartepe rampasındaki bu defa iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Sakartepe rampasından Ortaca’ya hareket halinde olan Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 oto kurtarma aracı, Akyaka kavşağında gelişteki son viraja geldiğinde freninin patladığı öğrenildi. Sürücü önünde seyir halinde olan tıra çarpmamak için virajdaki kum yığınlarına çıkarak 100 metrelik uçuruma uçtu.
Akyaka yoluna uçan ve hurdaya dönen araç içinde bulunan Hasan Çiçek ve Deniz İnce olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Abdullah Kul 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Abdullah Kul’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen kurtarıcı firmanın yetkilileri sinir krizleri geçirdi. Kazada ölen Hasan Çiçek ve Deniz İnce’nin cesetleriyle karşılaşan oto kurtarma firması yetkililerini jandarma zor sakin etti.
Kazanın görgü tanığı ve aynı zamanda oto kurtarmacı olan Ahmet Yağcı, “Oto kurtarıcıyız. Aynı meslektaşız. Arkadaşlar Sakar’ın tepesinde su molası verdiler. Biz orayı geçtikten sonra aşağı doğru inerken, bizi kaçış rampasının olduğu yerde solladılar. Sollayıncaya kadar hiçbir şey yoktu yani. Ta ki beni sollayınca balata kokusu gelinceye kadar. Ondan sonra arabanın freni tutmayıncaya kadar önünde tır vardı. Tıra çarpmamak için şarampole kaçtılar yani. Fren ısınmasından dolayı. Aşırı balata ısınmasından dolayı” dedi.

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