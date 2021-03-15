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24 saat kala karantinayı ihlal edince polise yakalandı

15.03.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta 24 saat kala karantinayı ihlal eden vatandaş, polis uygulama noktasında yakalandı.

Zonguldak’ta 24 saat kala karantinayı ihlal eden vatandaş, polis uygulama noktasında yakalandı. Olay yerine çağrılan filyasyon ekibinin müdahalesiyle hastaneye götürülen sürücü ardından izole edilmek üzere evine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 43 yaşındaki V.G.’nin bir süre önce korona virüs testi pozitif çıktı. Evde izole olan V.G., karantina süresinin bitmesine bir gün kala aracına binerek kent merkezine indi. Bu sırada polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücünün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında izole olduğu ortaya çıktı. Bir süre aracında bekletilen sürücü için olay yerine sağlık ve filyasyon ekipleri sevk edildi.
Ambulansa bindirilen V.G. önce hastaneye sona da izole edilmek üzere yurda götürüldü.

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