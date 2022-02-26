24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

İran’ın başkenti Tahran’da kimliği belirsiz bir kişi cinsel organına pil soktuğu için hastanenin aciline gitti. 24 saat boyunca pilin cinsel organında kaldığı tespit edildi. 49 yaşındaki adamın cinsel organına pili neden ve nasıl soktuğu gibi sorular yanıtsız kaldı.

Nisan 2021 tarihinde yaşanan olayda cinsel organına sıkışan pili 24 saattir çıkaramadığı şikayetiyle acile başvurdu. Sağlık görevlileri pili ameliyatsız çıkarıp aynı gün içinde taburcu ettiler. Ancak aylar sonra acı içinde geri dönmek zorunda kaldı.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Eylül ayındaki ikinci muayene sırasında, idrar yaparken yanma hissi yaşadığını ve tam idrar akışı sağlayamadığını açıkladı. Doktorlar, hasara tam olarak neyin neden olduğundan emin değildi. Ancak pildeki zehirli maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirttiler.

Olay, Tahran'daki Shahid Beheshti Üniversitesi'nden doktorlar tarafından tıp dergisi Urology Case Reports'ta ortaya çıktı.



