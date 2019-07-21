HABER

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Muaythaide Türkiye ikinciliği bulunan 19 yaşındaki sporcu Rabia Topuz, gündüz kayısı bahçesinde çalışıyor, akşam da antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve boksta yıldızlar Avrupa şampiyonluğu ile boks ve muaythaide çeşitli Türkiye dereceleri bulunan Hatice Akbaş'a özenerek başladığı muaythaide Türkiye derecesi elde eden Rabia Topuz, yaz aylarını kayısı bahçesinde çalışarak geçiriyor.

Gündüz kayısı topluyor, akşam antrenman yapıyor

Yevmiyeyle kayısı bahçesinde çalışan Rabia, yaşadığı tüm zorluklara rağmen aile bütçesine katkı sağlarken, antrenmanlarını da ihmal etmiyor. Gündüz kayısı toplayan Rabia Topuz, akşamları da antrenman yaparak spor kariyerini sürdürmeye çalışıyor.
Rabia Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce bireysel sporlardan muaythai ve boks yapmaya başladığını anlatarak, bu branşlarda kendini kısa sürede geliştirdiğini söyledi.
Muaythai ve boksta katıldığı Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde ettiğini anlatan Rabia, başarılarını artırmak için yoğun çalıştığını ifade etti.
Rabia Topuz, aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlandığını dile getirerek, hem sporda hem de eğitimde başarılı olmayı hedeflediğini bildirdi.
Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktaran Rabia, şunları kaydetti:
"Bu yıl boksta Türkiye Şampiyonası'nda büyüklerde 48 kiloda üçüncü oldum. Yine bu yıl Türkiye Gençler ve Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 48 kiloda Türkiye ikincisi oldum. Kış aylarında bir yandan üniversite sınavına bir yandan da müsabakalara hazırlanıyorum. Yazın ise kayısı bahçelerinde aileme yük olmamak için çalışıyorum. Gündüz kayısı bahçesinde çalıştığım için akşamları antrenman yapmaya çalışıyorum. Muaythai ve boksta Türkiye şampiyonu olarak ülkemi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyorum. Katılacağım müsabakalarda en iyisini yapacağım."
Rabia Topuz, 6 kardeş olduklarını anlatarak, çalışarak aile bütçesine destek olmak istediğini söyledi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antrenman spor Rabia Topuz

En Çok Okunan Haberler

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.