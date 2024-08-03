24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

Sosyal medyada görsel paylaşmada en popüler uygulama olan Instagram'a yaklaşık 24 saattir girilemiyor. Türkiye'de 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Instagram'ın ne zaman açılacağı ise merakla araştırılıyor. BTK'nın kapatma kararının ardından gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrilirken en net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Instagram'ın açılması için gerekli şartı paylaştı.

ALTUN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.

Altun sözlerinin devamında ise, "İsrail devleti yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BTK AÇIKLADI! INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İlerleyen saatlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildiği duyuruldu.

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

KULLANICILAR NE ZAMAN GİREBİLECEKLERİNİ MERAK EDİYOR

Dün sabah saatlerinde büyük bir sürprizle karşılaşan kullanıcılar ise sosyal medya platformu Instagram'a ne zaman gireceklerini merak ederek gözlerini yetkililere çevirdi. En net açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Instagram'ın açılış tarihiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Biz hukuk ülkesiyiz ülkemizin koyduğu kurallar var ülkeminiz değerleri hassasiyetleri var. Bu noktada kaynakları ülkemiz dışında olan ancak ülkemizde de temsilcileri bulunan, ki tamamının temsilcisi var, bazı sosyal medya platformları var. Bizim bunlardan uygulanmasını isteğimiz belli kural ve mevzuatlar var.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Zaman zaman bunlara uyulmasında yaptığımız uyarılara rağmen bazı problemler görüyoruz. Bu da en son bütün uyarılımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

"EKSİKLİKLER GİDERİLDİĞİ AN..."

Bu konuda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde; net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli, o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak"