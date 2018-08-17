HABER

24. Saraybosna Film Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Festivalde 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluştu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali ödül alan filmlerin gösteriminin ardından sona erdi.

Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro'da 10 Ağustos'ta başlayan festivalde yedi gün boyunca 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluştu, 42 filmin de dünya prömiyeri yapıldı.

Festival kapsamında, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen filmler, "Aga", "Lemonade", "The Load" ve "One Day"in yanı sıra, belgesel dalında ödül alan, "Srbenka" ve "Araf" bugün izleyici ile buluştu.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren festival, ödüllü filmlerin gösteriminin ardından sona erdi.
\

- Türkiye'den rekor katılım

Festivalde, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri festival boyunca beyaz perdeye yansıtıldı.

Festival kapsamında, Türk yönetmen Osman Nail Doğan'ın ana kategoride yarışan ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları"nın dünya prömiyeri yapıldı.

Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan, yönetmenliğini Aida Begiç'in üstlendiği ve Suriyeli yetimlerin dramını anlattığı "Bırakma Beni" de festivalde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

"Belgesel" kategorisinde yönetmen Didem Pekün'ün "Araf" isimli belgeseli, "Kısa Film" dalında ise Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı "Titanyum" isimli film yarıştı. Belgesel kategorisinde "İnsan Hakları" ödülüne "Araf" filminin yönetmeni Didem Peküm layık görüldü.

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kötü hatırasını unutturarak, kültür ve sanatla ön plana çıkan Saraybosna'yı filmlerle yeniden canlandırma amacı taşıyan Saraybosna Film Festivali, Avrupa'nın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24. Saraybosna Film Festivali bosna hersek

En Çok Okunan Haberler

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.