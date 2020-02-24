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24 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 22:12 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 916. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 6, 7, 14, 16, 21, 22, 30, 31, 39, 43, 46, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 ve 73 olarak belirlendi.

24 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 916. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 306 bin 799 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 4 bin 398 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 319 kişi 176 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 283 kişi 26'şar lira, 6 bilen 138 bin 603 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 230 bin 958 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARA'DA BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN KUPONLAR BANDIRMA VE BEYOĞLU'NDAN

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Balıkesir'in Bandırma ile İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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