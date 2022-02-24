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  4. 24 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 24 Şubat - 28 Şubat İstanbul'da hava durumu...

24 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 24 Şubat - 28 Şubat İstanbul'da hava durumu...

24.02.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat 2022 Perşembe haftanın dördüncü gününde işe gidecek kişiler ile gün içerisinde dışarıda halletmeleri gereken işleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Düzce çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış hakim olacak. Peki 24 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? İşte 24 -28 Şubat İstanbul hava durumu!

24 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 24 Şubat - 28 Şubat İstanbul'da hava durumu...

24 Şubat 2022 Perşembe günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre
bugün Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 24 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 24 Şubat 2022 Perşembe hava durumu ile 24 Şubat - 28 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

24 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu ve yağmurdan sonra yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.

DENİZLİ 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR 9°C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 13°C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY 12°C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur hakim olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı hakim olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 1°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

RİZE 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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