24 Şubat 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 24 Şubat - 28 Şubat İstanbul'da hava durumu...

24 Şubat 2022 Perşembe günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre
bugün Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 24 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 24 Şubat 2022 Perşembe hava durumu ile 24 Şubat - 28 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.
EDİRNE 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TEKİRDAĞ 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu ve yağmurdan sonra yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.
DENİZLİ 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR 9°C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY 12°C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur hakim olacak.
ANKARA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ 1°C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı hakim olacak.
BOLU 1°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak yağışlı
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