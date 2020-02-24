24 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, hafta sonunda Nevada eyaletinde yapılan ön seçimin galibi olan Bernie Sanders’ın başını çektiği liberal hareketin Demokrat Parti’ye egemen olmaya başladığını yazıyor. Gazete, Sanders’ın yükselişinin Demokrat Parti hiyerarşisi içinde bir hesaplaşmaya yol açtığını kaydediyor. Habere göre partinin ılımlı ve merkezci kanadı ve zengin bağışçıları, sadece Trump’ı mağlup etmeye değil, radikal değişime de aç olan seçmenlerin yaptığı bu tercihle yüzleşmek durumunda kaldı. Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konusu ise partinin başkan adaylığını alması durumunda Sanders’ın Kasım’daki genel seçimlerde Trump karşısında varlık gösterip gösteremeyeceği. Sanders’ın kutuplaştırıcı bir siyasetçi olduğunu savunan muhalifler, Cumhuriyetçiler’in Sanders’ın “demokrat sosyalist” tanımlamasını tüm Demokratlar’ı aşırılık yanlısı olarak nitelemek için kullanması olasılığından ötürü kaygı duyuyor. Bunu risk olarak algılayan merkezci Demokratlar, Kasım seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato’da çok sayıda sandalye kaybetmekten korkuyor. Kimilerine göre son on yılda partinin sola kayışına seyirci kalan yerleşik düzen yanlısı Demokrat liderler, değişim taleplerinin farkına varamadı. Sanders’ın liberal öncelikleri arasında iklim değişikliğiyle mücadele etmek için Yeni Yeşil Anlaşma eylem planını hayata geçirmek, Wall Street’i vergilendirerek öğrenci borçlarını silmek, federal asgari ücreti saatte 15 dolara çıkarmak, göçmenlik reformu yapmak ve en önemlisi tüm vatandaşları devlet destekli sağlık sigortası kapsamına almak var.

Washington Post bugün ayrıca Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki göçmen kamplarında yaşanan krizi aktarıyor. Gazete, tatil beldesi Midilli’deki Moria kampında göçmenlerin bir öğün yemek almak için sekiz saat sıra beklediğini, uyuz salgınının baş gösterdiğini, bıçaklama vakalarının ve cinayetlerin yaşandığını, hijyen şartlarının son derece kötü olduğunu yazıyor. Habere göre kamp, kapasitesinin yedi kat üzerinde göçmen barındırıyor. Gazeteye konuşan bir beslenme uzmanı, öğünlerin asgari kalori gereksinimini karşılamadığını, daha önce Afganistan’da bir hapishanede çalışan bir mülteciyse Midilli’de sığınmacılara sağlanan gıda kalitesinin eski işyerine kıyasla daha kötü olduğunu söylüyor. Ancak adanın kıyı kesimlerinde yaşayan yerel halkın ve turistlerin yaşamı, Moria kampındaki şartlarla taban tabana tezat oluşturuyor. Daha önce Kongo, Güney Sudan, Sierra Leona ve Haiti’de görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Midilli koordinatörü Marco Sandrone, adada cennetle cehennemin yan yana durduğunu söylüyor. Beş yıl önce Yunanistan’a aktarılacak sığınmacıları kısa vadeli olarak barındırmak için kurulan kampta bugün 19 bin 400 mülteci yaşıyor.

New York Times ise İtalya’da 150’den fazla corona virüsü vakası görülmesinin Avrupa’da panik havası estirdiğini yazıyor. Gazete, İtalya’nın kuzeyinde Milano’nun da içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinde en az on kent ve kasabaya giriş-çıkışların kontrollü yapıldığını, spor müsabakalarının iptal edildiğini ve ünlü Venedik Festivali’nin yarıda kesildiğini kaydediyor. Habere göre Avrupa’nın uzun mesafe nedeniyle Uzakdoğu’da patlak veren salgına karşı korunmada olduğu hissi, İtalya’da vaka sayısının hızla artmasıyla alt üst oldu. Haber medyasının ve sosyal medyanın salgın tehdidi algısını körüklemesi ise Avrupalı liderlerin 2015’teki göç krizinden sonra karşı karşıya kaldıkları en ciddi sınav olabilir. Virüsün yayılmaya devam etmesi, Avrupa Birliği kimliğinin kilit öğesi olan açık sınır politikasını zora sokabilir. Öte yandan kemer sıkma politikası güden Avrupa ülkelerinin kamu sağlık sistemleriyse artan talebi karşılamakta zorlanabilir.

Wall Street Journal ise arz zinciri Çin’e bağlı olan dünyanın dört bir yanındaki imalatçıların corona virüsü salgını nedeniyle üretimde zorlandığını yazıyor. Gazete, Çin’deki randımanın düşük seyretmeye devam etmesinin küresel imalat sektöründe bir trilyon dolarlık kayba neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Habere göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mevcut durumun sanılandan daha ciddi olduğunu ve acilen önlem almak gerektiğini söyledi. G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankalarından dün gelen açıklama ise corona virüsü salgınının küresel büyümeyi ciddi biçimde tehdit ettiği yönünde. Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, Çin’in yıllık ekonomik büyüme oranında binde dört puanlık düşüş tahmininde bulundu. Otomotiv devi Hyundai, bu ay Çin’deki bazı fabrikalarını kapattıktan sonra Güney Kore’nin en büyük kentlerinden Ulsan’dakifabrikasında da üretimi askıya aldı. Çok sayıda elektronik firması ise Çin’den parça gelmemesi üzerine imalata ara verdi. Video oyun firması Nintendo, popüler oyun konsolu Switch’in üretiminin bu ay gecikeceğini duyurdu. İktisatçılar, Çin’e bağımlı üretim yapan ülkelerin bu yılki gayri safi milli hasılalarında yüzde yarımlık azalma olabileceği uyarısında bulunuyor.

