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24 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 24 Şubat 2022 Perşembe

24.02.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat Perşembe günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa yakasındaki hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un birçok noktasında yaşanacak elektrik kesintisi için vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 24 Şubat 2022 Perşembe Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

24 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 24 Şubat 2022 Perşembe

24 Şubat Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerindelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi paylaştı. 24 Şubat Perşembe günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 24 Şubat 2022 Perşembe Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

24 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 24 Şubat Perşembe günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

24 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT

NO: 11984316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1207., 1210. sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771882

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11848317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1213., SELÇUKLU sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848324

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.MERT, 1.NERGİS, 1.ÜLKÜ, ARİFBEY, GENÇTÜRK, GÜNDOĞAN, GÜZELCE, HİLAL, MAHMUTBEY, NAYMAN, SARAL, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME, ÖMRÜM, İDRİS PAŞA, İYİGÜN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036110

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, DENİZ, GÜNEŞ, HÜRRİYET, MEHTAP, MEVLANA, PAKTEN, TAŞDELEN, ZAFER sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036105

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.ER, ARA-1, ARA-2, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036106

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, HÜRRİYET, MİMAR SİNAN sk/ CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 2.AKASYA, 709., 710., AKKAVAK, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk/ YENİ MAHALLE mah 3.ÜLKÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11976316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk/ GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11980316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/02/2022 03:30:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630136

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698233

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1566. sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771994

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11926470

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BAĞCILAR, BİLGE, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11759316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKIRMAK, OKTAY, POLAT 1, ÇUHADAR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926478

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12045329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, HAVUZLU sk bölgelerinde 24/02/2022 11:00:00 - 24/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11871316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 24/02/2022 19:00:00 - 26/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11847317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 23/02/2022 00:01:00 - 23/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926503

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SÜZER sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926724

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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