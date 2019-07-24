24 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın İngiltere tarihi açısından kritik bir dönemde ülkenin başbakanı olduğunu yazıyor. Gazete, Johnson'ın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana iş başına gelen İngiliz liderler arasında en az siyasi nüfuza sahip başbakan olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre selefi Theresa May'in üç yıl boyunca deneyip başarısız olduğu Brexit'i gerçekleştireceği vaadiyle iş başına gelen Johnson, aynı zamanda İran'la da bir krizin eşiğine gelindiği dönemde başbakanlık koltuğuna oturuyor. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Johnson, dün yaptığı açıklamada, ”Tıpkı uyuklayan bir dev gibi ayağa kalkacak, olumsuzluk ve şüphe zincirlerini kıracağız” ifadelerini kullandı. Gazete, Brexit'in, hem Johnson'ın başbakanlığını hem de İngiltere'nin dünya üzerindeki yerini tanımlayacak en önemli mesele olacağını öngörüyor. Johnson'ın ekonomik çalkantıyı en aza indirgeyecek bir çıkış içinse hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Birliği'ni anlaşmaya ikna etmesi gerekiyor. Ancak gazeteye göre iki tarafın anlaşamaması durumunda Johnson'ın AB'den anlaşmasız çıkma yolunu denemesi gerekebilir. Bu da Parlamento'nun tatil edilmesi, anayasal krize girilmesi ve ekonominin çıkmaza sürüklemesi anlamına gelir. Gazeteye göre İşçi Partisi eski lideri ve eski Başbakan Tony Blair, anlaşmasız Brexit senaryosunun gerek Johnson, gerekse İngiltere açısından son derece büyük bir risk olacağını söylüyor.

Washington Post ise Temsilciler Meclisi'nin Trump Yönetimi'ne yönelik denetleme ve soruşturma çabalarının etkisiz ve yetersiz olduğuyla ilgili görüşlerin Demokrat Parti içinde hızla yayıldığını yazıyor. Habere göre yedi aydan uzun süredir Trump'ı soruşturan Demokrat Parti liderliğindeki Temsilciler Meclisi komisyonları, önemli bulgular elde etmeyi ve kamuoyu görüşünü etkileyecek oturumlarda kilit yetkililerin ifadesini almayı başaramadı. Gazete, bu durumun, bugün Kongre'de Rusya soruşturmasına ilişkin ifade verecek özel yetkili savcı Robert Mueller'ın katılacağı oturumun önemini ve Demokratlar üzerindeki baskıyı daha da arttırdığı yorumu yapıyor. Öte yandan Demokratlar, soruşturmaların önündeki engeller nedeniyle Başkan Trump'ı suçluyor. Trump Yönetimi ise gazeteye göre Kongre'de ifade vermeye çağırılan gerek eski gerek halen görev başındaki yetkililere ifade vermeye gitmemeleri yönünde talimat vererek 20'den fazla Kongre soruşturmasını engellemeye devam ediyor. Ancak Demokrat Parti'nin bu engellemeler karşısında net bir strateji geliştirmemesi, Temsilciler Meclisi'nin Cuma günü altı haftalığına tatile çıkmaya hazırlandığı bu dönemde parti içindeki rahatsızlıkları arttırıyor.