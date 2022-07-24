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24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere yurt genelinde meydana gelen depremler, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22 Temmuz'da 23.38 sıralarında Hatay Hassa'da deprem oldu. Depremin derinliğinin 5.54 km, büyüklüğünün ise 3.6 olduğu açıklandı. Peki 24 Temmuz deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
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