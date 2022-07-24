24 Temmuz deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bilindiği üzere yurt genelinde meydana gelen depremler, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
22 Temmuz'da 23.38 sıralarında Hatay Hassa'da deprem oldu. Depremin derinliğinin 5.54 km, büyüklüğünün ise 3.6 olduğu açıklandı. Peki 24 Temmuz deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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