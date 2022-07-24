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  4. 24 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Temmuz 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

24 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Temmuz 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

24.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 24 Temmuz Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Yapılan son çekiliş sonucu ise 5+1 kazanan olmazken, 5 kazanan 5 kişi 6.570,35 TL kazanmıştı. Peki 24 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

24 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Temmuz 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 24 Temmuz gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 24 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

24 TEMMUZ PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 24 Temmuz Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 24 Temmuz tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçların açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Yapılan son çekiliş sonucu şanslı numaralar 1, 12, 16, 22 ,24 ,1 olmuştu.

24 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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