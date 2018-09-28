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24. Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de düzenlenen festivalin ilk gününde, 1974 yılında kurulan ve çeşitli nedenlerle 2011 yılında kapatılan Gümüşsu Fabrikası yeniden üretime geçti

"24. Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali"nin ilk gününde Gümüşsu Fabrikası yeniden üretime başladı.

Valilik ve Gümüşhane Belediyesince düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında, yörenin bilinen ürünü kuşburnundan meyve suyu üretmek için 1974 yılında kurulan ve çeşitli nedenlerle 2011 yılında kapatılan Gümüşsu Fabrikası yeniden üretime geçti.

Gümüşhane Belediyesince 7 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılan tesiste, 50'yi aşkın kişiye istihdam sağlanması ve kentin marka ürünü kuşburnu meyvesinin suyundan gelir elde edilmesi amaçlanıyor.

Vali Okay Memiş, festival etkinlikleri kapsamında Tekke köyündeki Gümüşsu Fabrikası'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kuşburnunun Gümüşhane ile özdeşleşmiş bir marka ürün olduğunun altını çizerek, "Marka olmak çok önemli. Gümüşsu markasını çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu meyve sularını çocukluğumuzda içerdik." dedi.

Memiş, Gümüşhane gibi küçük ölçekli şehirlerin kalkınmaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şunları belirtti:

"Devletin işletmecilik yapması eleştirilebilir. Ancak Gümüşhane ve benzer yapıdaki illerde özel sektör, girişimci bu alanlara giremiyorsa devletin bu alanlara girmesi gerekiyor. Aksi takdirde yok olur gideriz. Hiçbir marka değerimiz olmaz. Sıkıcı, insanların uğrayıp konaklamak istemediği bir kent mi olalım, yoksa marka değerlerimizle tercih edilen bir kent mi olalım? Bu kararı hep birlikte vermek zorundayız."

Belediye Başkanı Ercan Çimen de uzun yıllar atıl kalmış bir fabrikayı hayata geçirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fabrikanın yeniden açılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalara değinen Çimen, "1974'de kurulan ve atıl durumda olan bu fabrikamızı yeniden hayata geçirmek istedik. Fabrika Halk Bankasından 3 milyon 250 bin lira karşılığında belediyemizce alındı. Belediye şirketi marifetiyle çalışacak. Tek işimiz yol kaldırım yapmak değil. Amacımız Gümüşhane'nin 320 köyü ve komşu illerdeki üreticilerimizle ülke ekonomisine katkı sağlamak." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve halk oyunları sunuldu.

Fabrika açılışının ardından katılımcılar Sema Doğan Parkı'nda bir araya gelerek, festival ateşini yaktı.

Festival, yarın düzenlenecek yöresel yemek yarışmaları, sünnet şöleni ve konserlerle sona erecek.

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