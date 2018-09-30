HABER

24. Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de düzenlenen festival, Sinan Akçıl ve yöresel sanatçıların konseriyle son buldu

"24. Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali", Sinan Akçıl ve yöresel grupların konseriyle son buldu.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, yöresel grupların ardından Sinan Akçıl sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Akçıl, sahneye Gümüşhanespor atkısıyla çıkarak, kentin coğrafi işaretli ürünü pestili tattı, kuşburnu suyu içti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Akçıl'a sahnede pestil ve kuşburnu suyu ikram etti.

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Bodrum'daki makilik yangınıBodrum'daki makilik yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Müzisyen Sinan Akçıl

En Çok Okunan Haberler

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.