24. Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali

"24. Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali", Sinan Akçıl ve yöresel grupların konseriyle son buldu.
Zafer Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, yöresel grupların ardından Sinan Akçıl sahne aldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Akçıl, sahneye Gümüşhanespor atkısıyla çıkarak, kentin coğrafi işaretli ürünü pestili tattı, kuşburnu suyu içti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Akçıl'a sahnede pestil ve kuşburnu suyu ikram etti.
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