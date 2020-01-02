Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfınca (TÜRKSAV) organize edilen "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş ve 24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" temmuzda sahiplerine verilecek.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin zaman zaman dış güçlerin kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bazı badireler atlatmış olmasına rağmen, Türk ordusu, 2019 yılında başarılı sınır ötesi operasyonlar yapabilmiştir. Bu, bizim için çok önemli bir göstergedir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni işgalinin devam ettiğini hatırlatan Akengin, Azerbaycan'ın gün geçtikçe güçlendiğini vurguladı.

Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlar uygulandığını dile getiren Akengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Türkiye ile Çin ilişkilerinin normal gitmesini, gelişmesini istemekteyiz. Uygur Türklerinin ise meselesine evrensel insan hakları penceresinden bakılması için dünyada kamuoyu oluşturma ihtiyacı vardır. Diğer taraftan Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) dahil olması, Türkmenistan'ın da gözlemci üye olarak yer alması, Türk dünyası birliğiyle ilgili ümitlerimi artırmaktadır."