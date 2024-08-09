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  4. 24 yaşındaki kızın cesedi teknenin buzdolabında bulundu! Yakalanmasalar denize atacaklarmış... Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

24 yaşındaki kızın cesedi teknenin buzdolabında bulundu! Yakalanmasalar denize atacaklarmış... Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

09.08.2024 15:33
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.08.2024 15:33
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İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir teknenin buzdolabında 24 yaşında bir kızın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cansız bedenin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenmişti. Kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktı. Üstelik katillerin yakalanmasaydı cesedi denize atacakları belirlendi.

İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında bir teknedeki buzdolabında cansız beden bulunmuştu. Olayda ekipler, kadavra köpeğinin tepki verdiği yere giderek buzdolabından dışarı çıkmış bir el gördü. Bölgeye daha sonra emniyet güçleri sevk edildi.

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24 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BUZDOLABINDA ÇIKTI

Olay yerine gelen savcının gözetiminde buzdolabı açıldığında cenin şeklinde vücut bütünlüğü bulunan bir kadına ait ceset olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Savcı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Esgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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TEKNE SAHİBİ, EŞİ VE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kafasında darp ve yaralanma izleri bulunan genç kadının yapılan incelemelerinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin'in ölümünün ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekneyle bağlantılı başka kişi de olmak üzere 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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SORGUDA ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VERDİ

Yapılan sorguda, Şenol A.’nın çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre genç kızla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan şüpheli, önce genç kıza tokat attığını, bu tokatla genç kızın yere düşüp kafasını vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra sorguda farklı bilgiler verdi.

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DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çelişkili bilgiler verilen olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin yaptığı çalışmada Hilmiye Tuğba Esgin tekne sahibi Şenol A'nın kız arkadaşıydı. Çalışmayan genç kız ablasında kalmamak için şüphelinin yanında kalıyordu.

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EŞİNİN HABERİ OLUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre Belgin A., kocası Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'le ilişkisinden haberdar oldu. Bu olay sonrasında Esgin boğularak öldürüldü.

CESEDİ DENİZE ATACAKLARDI

Öte yandan olaydan sonra tekneye çağrılan ve gözaltına alınan üçüncü kişi olan K.B.Ö'nün de tamirci olduğu öğrenildi. Şenol A. ve eşi iddialara göre tekneyi tamir ettirdikten sonra cesetten kurtulmak için denize açılacaktı. Resmi ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir tekne yasak aşk
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