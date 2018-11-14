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24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 20:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin operasyonu ile 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.

24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin operasyonu ile 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.
2007 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı bir köyde küçük yaşta kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunan A.T., tutukladıktan 13 ay sonra şartlı tahliye edilerek serbest kaldı. A.T. yapılan yargılama sonucunda 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'yaşı küçük çocuğu alıkoyma' suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013 yılında Yargıtay tarafından cezası onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan A.T.'nin bu yıl Gebze'de dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri A.T.'nin Çayırova'da olduğunu tespit etti. A.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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